شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: رفضت عرض مغر للرحيل عن الأهلي من أجل التتويج بأفريقيا للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي عن طموحاته، مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه يريد أن يتوج ببطولة دورى أبطال افريقيا للمرة الثانية على التوالي مع الأهلي، والعاشرة في تاريخ الفريق، بعدما قاد المدير الفنى المارد الأحمر للتتويج ببطولة كأس مصر، ودورى أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي.

وأوضح موسيمانى في تصريحات تليفزيونية، أنه رفض عرض مغر للرحيل عن الأهلي بعقد يمتد لست سنوات، وذلك بعدما خسر الفريق أمام غزل المحلة في بطولة الدورى الممتاز، لكنه رفض الرحيل وصمم على الاستمرار مع القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن حديثه دائما مع اللاعبين، يريد أن يصنع تاريخ مع النادى الأهلي، وكذلك على اللاعبين أن يصنعون لنفسهم مجدا مع القلعة الحمراء، خاصة وأن الظروف مواتيه لتحقيق هذا الأمر.