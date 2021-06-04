شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تتدخل للإفراج عن باقي المحتجزين من جماهير النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أنها تتابع أولا بأول موقف جماهير الزمالك المحتجزة، والتي ألقت أجهزة الأمن القبض عليها لمنع التجمهر أثناء استقبال فريق كرة السلة بالنادي الحائز على بطولة الأندية الإفريقية.

وأكدت اللجنة أن كل أعضائها أجروا اتصالات بجميع الجهات الأمنية لاستطلاع الموقف القانوني للمحتجزين، وأرسلت اللجنة فريقا من المحامين بالشئون القانونية بالنادي للإفراج عن المحتجزين.

كما أن اللجنة تدخلت وحصلت على وعد من الجهات الأمنية بالإفراج عن كل الجماهير المحتجزة خلال الساعات المقبلة خاصة، وأن عددا كبيرا منهم تم الإفراج عنه خلال الساعات القليلة الماضية.

كان عدد من جماهير الزمالك الذين كانوا يرغبون في استقبال بعثة فريق السلة العائدة ببطولة إفريقيا من رواندا قد تم احتجازهم على خلفية قرار منع التجمعات بسبب جائحة كورونا.