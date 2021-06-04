شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لنجوم أفريقيا في الدوريات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، تصدر التشكيل المثالى للنجوم الأفارقة في الدوريات الأوروبية خلال الموسم المنقضى 2020 – 2021، والتى كشفت عنه مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

الدفاع: أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، كاليدو كوليبالى، لاعب نابولى، إدموند تابسوبا، لاعب باير ليفركوزن، رينيلدو، لاعب ليل.

محمد صلاح قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وفريق ليفربول الإنجليزي، مازال حديث الصباح والمساء داخل سوق الانتقالات الصيفية، خاصة وأن باريس سان جيرمان الفرنسي، يكثف تحركاته لضم النجم المصري خلال هذا الصيف الساخن، وخطفه من فريقه ليفربول المتمسك ببقاء محمد صلاح داخل الريدز.

وكشف مدحت شلبي، خلال برنامجه التلفزيوني مساء اليوم، أن محمد صلاح، يمتلك عرضا ضخما من فريق باريس سان جيرمان، مقدر بنصف مليار جنيه سنويا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح يحصل على راتبا سنويا في فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، يقدر بملبغ 176 مليون جنيه، مما يعد ثلث الرقم المعروض عليه من الفريق الباريسي الذي يضم عملاقة أوروبا، مثل، كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، ونيمار دا سليفا، نجم المنتخب البرازيلي.