شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يشيد بأداء فريق الجزيرة لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الخميس، بمستوى أداء لاعبي الفريق الأول لنادي الجزيرة لكرة القدم وجهود الجهازين الإداري والفني للفريق الذي توّج بدرع دوري الخليج العربي لموسم 2020 - 2021 للمرة الثالثة في تاريخه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه - في قصر الشاطئ - سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان عضو مجلس إدارة النادي والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية والذين أهدوا سموه فوز النادي بدوري الخليج العربي.. تقديراً وعرفاناً بدعم سموه واهتمامه بالقطاع الرياضي في الدولة وتطويره في مختلف فروعه وأنواعه والذي يعد حافزاً لمواصلة التميز وحصد المزيد من الإنجازات.

وهنأ سموه مسؤولي النادي ولاعبيه والجهازين الإداري والفني وجماهير النادي، بتتويج جهودهم طوال الموسم بهذا الفوز وتحقيق لقب الدوري.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لكل الفرق التي شاركت في الدوري وأمتعت محبي رياضة كرة القدم بروح رياضية وتنافس يسهم في تعزيز جماهيرية هذه الرياضة في دولة الإمارات ومكانتها.. وتمنى سموه التوفيق والنجاح للفريق خلال مشاركاته المقبلة في البطولات والمنافسات المحلية والإقليمية والقارية.

من جهة أخرى، ثمّن الدكتور سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس نادي الجزيرة، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة النادي، استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقيادة نادي الجزيرة بمناسبة فوز النادي بدرع دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال الجابر: «لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع قيادة نادي الجزيرة، يجسد تقدير سموه للرياضة والشباب والرياضيين، ويؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على دعم الأداء المتميز والنجاح والتفوق».

وأضاف: «أشكر مجلس إدارة نادي الجزيرة وجميع الإداريين والفنيين واللاعبين الذين ضاعفوا العمل والجهود، لتحقيق هذا التقدم والتميز الذي توّج بالفوز في دوري الخليج العربي».

وأكد أن النجاح يأتي نتيجة العمل بإيجابية وبروح الفريق الواحد، والالتزام والمثابرة وتنفيذ الخطط، وتطبيق معايير الحوكمة المؤسسية، والالتزام بالأخلاق الرياضية الرفيعة، والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة في جميع أنشطة النادي، منوهاً بأن التقدم الذي يحققه نادي الجزيرة يأتي بفضل توجيهات ومتابعة ودعم قيادة النادي ورؤيتها، بأن يصبح نموذجاً للأندية الناجحة في دولة الإمارات وقارة آسيا والعالم.

وتابع: «نسعى دائماً أن يكون نادي الجزيرة على مستوى الطموحات الكبيرة لجماهيره ومشجعيه، وجميعنا فخورون بهذا التتويج بلقب دوري الخليج العربي. وأود أن أشيد بجهود ومثابرة أعضاء مجلس إدارة النادي، وسعيهم المستمر لتنفيذ رؤية وخطط الجزيرة».