كأس أوروبا: باريلا ميزان الـ"أتزوري"

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روما: "ممتازٌ من كل النواحي". هكذا وصف مدرب إنتر الإيطالي المستقيل أنتونيو كونتي مواطنه ولاعب وسط الفريق الشاب نيكولو باريلا الذي سيكون محط الأنظار مع منتخب الـ"أتزوري" في كأس أوروبا 2020.

تألق باريلا مع إنتر كان جواز سفره إلى صفوف منتخب بلاده، حيث منحه المدرب الوطني روبرتو مانشيني ثقته وبدأ شأنه يتعاظم مع أبطال العالم أربع مرات.

أظهر نضوجاً كبيراً في موسمه الثاني مدافعاً عن ألوان فريقه. كان هذا اللاعب الدولي بمثابة قائد الإيقاع لفريقه. يعمل بلا كلل ويتمتع بأسلوب أنيق جعله في غاية الأهمية لفريقه.

خلال الموسم الحالي مع "نيراتزوري" أظهر باريلا مستوى كبيراً، يكاد يكون مثالياً للاعب يبلغ من العمر 24 عاماً: تعامل ذكي مع الكرة، ثبات، تحركات إستراتيجية، ونضج في اتخاذ القرارات تفوق به على لاعبين يتخطونه بأكثر من عشر سنوات من الخبرة.

وصل الأمر إلى مقارنة الإيطالي الشاب بالأسطورة الألماني لوثار ماتيوس. حتى أن الأخير تطرق بنفسه إلى أساليب اللعب المتشابهة، والقدرة اللامتناهية على التحمل.

قبل انتقاله إلى إنتر في العام 2019 بصفقة بلغت نحو 45 مليون يورو، تميّز باريلا منذ البداية حينما برز مع كالياري في الثامنة عشرة عام 2015، وأصبح أصغر حامل لشارة قيادة الفريق.

انتقاله إلى إنتر جاء بعد منافسة مع نادي العاصمة روما، واهتمام من برشلونة الإسباني وأرسنال الإنكليزي، وها هو الآن أيضاً على لائحة رصد كارلو أنشيلوتي الذي عاد مؤخراً على رأس الفريق التدريبي لريال مدريد الإسباني.

وبالتالي، تعد هذه البطولة القارية مساحة لباريلا للبروز كلاعب نخبة، على غرار سلفه في وسط الميدان أندريا بيرلو، وقد تضمن كثرة الإصابات في تشكيلة مانشيني أن يكون باريلا أساسياً.

يتجاوز نضج باريلا عمره، فوالد الأطفال ريبيكا ولافينيا وماتيلد، يُعدّ "جوكر" للمدرب، إذ يمكن أن يتنوع مركز بين ركن دفاعي أو سهم هجومي.