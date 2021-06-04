شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: موسيمانى نجح رغم الظروف الصعبة من غير ما يشتكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن بيستو موسيماني المدير الفني للفريق يستحق التكريم والثناء بعدما نجح في تحقيق إنجازات كثيرة للمارد الأحمر منذ توليه المسئولية قبل عدة أشهر، وتحديداً أول أكتوبر الماضي.

وتابع عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" الذي يُقدمه إسلام الشاطر على قناة الأهلي: "موسيماني اجتهد كثيراً في عمله وأخلص في أداء واجبه منذ توليه المسئولية، لذا استحق أن ينال رضا جمهور الأهلي فى مصر وخارجها، وكذلك مسئولى النادي والخبراء".

وشدد عبد الحفيظ على أن موسيماني منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي خاض ارتباطات قوية للغاية، فقد بدأ مشواره مع الفريق بنصف نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي، واستكمل بطولة الدوري ثم خاض نهائي القرن بأفريقيا وتوّج باللقب الأفريقي، وحصد كأس مصر، وخاض الموسم المحلي الجديد ثم شارك في بطولة العالم للأندية وحصد الميدالية البرونزية فيه، وأخيراً توّج بكأس السوبر الأفريقي.

وقال مدير الكرة إن موسيماني يعمل في "صمت" دون شكوى فقد واجه ظروفا صعبة كالغيابات الكثيرة لنجوم كبار، ومع ذلك فاز بالبطولات دون أن يقول "أي" وهذا أمر يُحسب له.

وأرجع عبد الحفيظ نجاح تجربته مع الأهلي إلى قناعته بقدراته وتوافر جميع عوامل النجاح في الأهلي، فهذا الكيان الكبير يساعد أي شخص على النجاح.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن مستقبل القلعة الحمراء دائماً مُشرق، مُعلقاً: "اللي جاي مسئولية كبيرة بس مش أصعب ولا حاجة، ولا بد من الإخلاص فى العمل من أجل إسعاد الجماهير دائما".