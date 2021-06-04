شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدخل اليوم معسكراً مغلقاً في القاهرة استعداداً لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب زهرة الجنوب، اليوم الجمعة، معسكراً مغلقاً بالقاهرة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 72 ساعة عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على النادي المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، وذلك في إطار استعدادات زهرة الجنوب لمواجهة الزمالك في الدوري العام، في اللقاء المقرر إقامته يوم 17 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يخوض أسوان مباراة أو مباراتين خلال تلك الفترة قبل لقاء الزمالك.

وقرر الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، الاستعانة بالمباريات الودية خلال فترة التوقف الجارية بسبب معسكر المنتخب الأوليمبي.

ومنح تأهل أسوان إلى الدور نصف النهائي بكأس مصر، فرصة جديدة للجهاز الفني للفريق بقيادة علاء عبد العال، لقيادة أبناء الجنوب في الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء قوية عن إمكانية تغيير الجهاز الفني لأسون بعد تراجع نتائج تماسيح النيل في الدوري العام.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن هناك حالة من الاستقرار الفني وأن مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان لا يفكر في إجراء تعديلات بالجهاز الفني للفريق بالوقت الحالي.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 24 نقطة، بعدما خاض أبناء الجنوب 24 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أخر.