شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انضمام شيكابالا والسعيد وفتحي للمنتخب؟ حسام البدري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام جميع اللاعبين المحليين والمحترفين للانضمام خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كافة اللاعبين على حد سواء.

وأكد البدري في تصريحات لبرنامج «البريمو»: أتابع جميع لاعبي الدوري المصري وهناك العديد من العناصر المميزة في النادي المصري البورسعيدي مثل أحمد رفعت وكريم العراقي، وعمر كمال عبدالواحد، بالإضافة إلى محمد عبدالمنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة الذي يقدم موسماً متميزاً مع الفريق الأصفر هذا الموسم.

واختتم البدري: المنتخب يحتاج إلى مزيج من عناصر الشباب بالإضافة إلى ضرورة تواجد اللاعبين أصحاب الخبرات، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً أمام أحمد فتحي وعبدالله السعيد لاعبا بيراميدز، بالإضافة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك.