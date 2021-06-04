شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسباب لقاء حسام البدري مع لاعبي المنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنه اجتمع مساء الخميس، بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، ومعاونيه وجميع اللاعبين لتحفيزهم قبل خوض دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: حرصت على التحدث مع لاعبي المنتخب الوطني الأوليمبي خلال اجتماع اليوم، لتدعيمهم وهذا بمثابة واجب وطني، حتى يتمكنوا من تحقيق إنجازاً كبيراً في أولمبياد طوكيو المقبلة.

واختتم البدري: المنتخب الوطني الأوليمبي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والعديد من الأندية الأخرى، بالإضافة إلى تواجد بعض اللاعبين المحترفين، مثل مصطفى محمد مهاجم جالاتسراي التركي، وعمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني، ولذلك أرى أن الفريق يستطيع تحقيق إنجازاً كبيراً في طوكيو، ولن يكتفي بالتمثيل المشرف.