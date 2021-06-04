شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن فلسفته: الدفاع أهم من الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أنه يؤمن كثيراً بالدفاع الأول قبل التفكير في الشق الهجومي.

وأوضح الجنوب أفريقي، في تصريحات تليفزيونية: «أؤمن بالدفاع أولاً ثم التفكير في الهجوم، هكذا لا بد أن يكون الأمر من أجل تكوين فريق قوي».

وأكمل موسيماني تصريحاته: «هذا لا يمنع بالطبع حبي في تحقيق الانتصار وتسجيل فريقي أهداف عديدة».

وأنهى: «كنت أشغل مركز رأس الحربة، ولكن ليس معنى ذلك أن أفرط في الهجوم طوال الوقت، فالتوازن مطلوب».

كان موسيماني تُوج مع الأهلي بألقاب كأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي خلفاً للسويسري فايلر في نهاية أكتوبر من العام المنصرم.