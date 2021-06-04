شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «القاضية ممكن».. موسيماني يشيد بالمعلق عصام الشوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بيستو موسيمانى، بالمعلق الكروي التونسي، عصام الشوالي، والذي تولى التعليق على مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي اقيمت في نوفمبر الماضي، بين الأهلي والزمالك، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف، حيث سجل محمد مجدي قفشة، هدف الفوز بتسديدة صاروخية في الوقت القاتل في شباك الزمالك.

وقال موسميانى في تصريحات تليفزيونية إن معلق المباراة رائع جدا، لانه توقع هدف التتويج باللقب قبل أن تسكن الكرة شباك الزمالك، مشيرا إلى أن أنه شاهد تعليق عصام الشوالي على هدف التتويج، كما سأل عن معنى جملة «القاضية ممكن» التي كررها أكثر من مرة قبل أن تدخل الكرة شباك الزمالك.