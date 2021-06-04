شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوضح الفارق بين الأهلي وصن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن الفارق بين فريقه السابق صن داونز، والنادي الأهلي.

وقال موسميانى، في تصريحات صحفية، إن صن داونز، هو الفريق الذي بناه بنفسه، وقاده من البداية منذ سنوات طويلة، من أجل الظهور بمستوى جيد داخل القارة السمراء، وبالفعل نجح في قيادة الفريق بالتتويج ببطولة دورى ابطال أفريقيا، على حساب الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم المشاركة في بطولة كأس العالم للاندية.

وأوضح موسيمانى، أن الأهلي فريق كبير، منذ أن تم انشائه نجح في حصد العديد من البطولات، وهو يساعد أي مدرب على النجاح، الأمر الذي لمسه منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق بعد مفاوضات مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب، لافتا إلى أنه وجد كافة عناصر النجاح مع القلعة الحمراء، بفضل الدعم المستمر من مسؤولى النادي الأهلي