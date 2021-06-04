شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوجه رسالة لحسن شحاتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بيتسو موسيماني رسالة إلى حسن شحاتة، المدرب التاريخي لمنتخب مصر الأول.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية: «شحاتة من أفضل مدربي أفريقيا، وما حققه مع منتخب مصر انجازاً بمعنى الكلمة على مدار سنوات عديدة».

وأكمل: «علاقتي جيدة به وأراه أسطورة كبيرة للكرة المصرية وهو مثل والدي».

كان موسيماني قد تُوج مع الأهلي بألقاب كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي خلفاً للسويسري فايلر في نهاية أكتوبر من العام المنصرم.