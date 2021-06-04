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محمد صلاح ينشر صورة حديثة له تجمعه مع لاعبي بيراميدز

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر اللاعب الدولي ونادي محمد صلاح، صورة حديثة له على حسابه على الفيسبوك وإنستجرام، تجمعه بلاعبي منتخبنا الوطني وفريق بيراميدز، اللاعب عمر جابر، واللاعب نبيل عماد (دونجا).

جدير بالذكر أن صلاح، أنهى مبارياته في هذا الموسم، باحتلال فريقه للمركز الثالث، خلف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ليشارك النادي في بطولة القادمة، بالاضافة إلى تحقيقه المركز الثاني في قائمة هدافي هذا الموسم، بفارق هدف وحيد عن هداف الموسم اللاعب هاري كين لاعب توتنهام.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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