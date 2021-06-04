شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر صورة حديثة له تجمعه مع لاعبي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر اللاعب الدولي ونادي ليفربول محمد صلاح، صورة حديثة له على حسابه على الفيسبوك وإنستجرام، تجمعه بلاعبي منتخبنا الوطني وفريق بيراميدز، اللاعب عمر جابر، واللاعب نبيل عماد (دونجا).

جدير بالذكر أن صلاح، أنهى مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، باحتلال فريقه للمركز الثالث، خلف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ليشارك النادي في بطولة دوري أبطال أوروبا القادمة، بالاضافة إلى تحقيقه المركز الثاني في قائمة هدافي هذا الموسم، بفارق هدف وحيد عن هداف الموسم اللاعب هاري كين لاعب توتنهام.