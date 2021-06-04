بلجيكا تكتفي بالتعادل مع اليونان وديًا

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بروكسل : اكتفى المنتخب البلجيكي الخميس بغياب العديد من نجومه بالتعادل الايجابي 1 1 مع ضيفه اليوناني في العاصمة بروكسل، ضمن استعدادته لنهائيات كأس أوروبا 2020 التي تنطلق الجمعة المقبل.

وافتتح تورغان هازار التسجيل للشياطين الحمر (20) قبل ان يعادل جورجيوس تزافيلاس النتيجة لابطال اوروبا عام 2004 (65).

وأبقى المدرب الاسباني روبرتو مارتينيس العديد من ابرز نجومه خارج التشكيلة الاساسية إما بسبب عدم جهوزيتهم او كخيار شخصي، في حين شارك المهاجم روميلو لوكاكو أساسيًا.

إذ يتعافى صانع العاب مانشستر سيتي الانكليزي كيفن دي بروين من كسر في الأنف وآخر في المحجر الأيسر، فيما لا يزال إيدن هازار يشعر بآلام في فخذه، بينما يتعافى أكسل فيتسل تدريجيًا من تمزق في وتر أخيل تعرض له في كانون الثاني/يناير الفائت مع بوروسيا دورتموند الالماني.

كما أبقى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الاسباني خاج التشكيلة وناب عنه سيمون مينيوليه، بالاضافة الى المدافعين يان فيرتونغن وتوماس فيرمايلين ولاعب الوسط يوري تيليمانس الذي دخل في الدقائق الاخيرة.

كما دخل دريس مرتنس مع انطلاق الشوط الثاني.

وتلتقي بلجيكا مع كرواتيا الاحد في آخر مباراة استعدادية للنهائيات القارية.

وتستهل بلجيكا حاملة برونزية مونديال 2018، مشوارها في البطولة ضد روسيا السبت المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية، قبل ان تلتقي الدنمارك في 17 الشهر الحالي وفنلندا بعد اربعة ايام.

وفي مباريات استعدادية أخرى، اكتسحت سويسرا ضيفتها ليشتينشتاين المتواضعة بسباعية نظيفة، بما فيها هاتريك لماريو غافرانوفيتش.