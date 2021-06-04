شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: لدى حظوظ أمام الزمالك.. وأخشى مواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، أن الزمالك نادي كبير وقوى ولكنه محظوظ أمامه وأتمنى عدم الهزيمة أمامه مع النادي الاهلى.

وقال موسيماني في تصريحات لإسلام الشاطر في قناة الأهلى: "نادي الزمالك فريق كبير ولكن لدىّ حظوظ كبيرة أمامهم لأنى واجهتهم 4 مرات مع صن داونز فزت في 3 مباريات وكذلك مع الأهلى لعبت 3 مرات فزت مرتين منها نهائي القرن وتعادل معايا الماتش الأخير لأنى أنا كنت متقدما وهم اللى اتعدلوا، ولكن مواجهاتهم صعبة جدا".

وأضاف: "أتمنى من الله ألا أتلقى أي هزيمة أمام الزمالك مع الأهلى نهائيا، وكان لديه فرصة كبيرة للفوز علينا في أول مباراة بيننا في الدوري لكثرة الغيابات التي عانى منها الفريق، وشيكابالا لاعب كبير ويشكل خطورة كبيرة علي أي فريق".

وأوضح: "أصعب المباريات التي واجهتها هي بايرن ميونخ والزمالك وبيراميدز والمصرى، ولا أحب اللعب أمام الاتحاد السكندري لأنهم يلعبون بحماس بسبب حماسة مدربينهم".

وتابع: "الأهلى بيتى الثاني وأعشق جماهيره جدا لأنهم يدعمون الفريق في كل وقت، وأتمنى عودتهم للمدرجات، وأتمنى الشفاء العالج لمؤمن زكريا فهو لاعب فذ".