شكرا لقرائتكم خبر عن سوليمان محترف السلة: أعرف الزمالك منذ الطفولة ولم أتخيل اللعب للفريق الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سوليمان دياباتيه، المحترف الأمريكي فى سلة الزمالك، أنه يعرف الفريق الأبيض عندما كان صغيرا فى كوت ديفوار، وبعد السفر لفرنسا للاحتراف منذ 14 عاما، مضيفا: "ولم أكن أتخيل أن ألعب للفريق الأبيض، وأتوج معه بلقب أفريقيا".

وأضاف سوليمان فى تصريحات لقناة الزمالك أن وكيله تحدث مع مواطنه الإسبانى أوجستى المدير الفنى، حيث إن المدرب كان بحاجة إلى لاعب فى هذا المركز، وبالفعل تم الانضمام للفريق بالبطولة. واضاف المحترف الأمريكي أن البطولة فى بدايتها لم تكن قوية لكن بدأت قوتها فى دور ربع النهائي وتحقق الإنجاز.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من: فيروفيارو الموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالإضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى.

ووصلت بعثة فريق كرة سلة الزمالك إلى القاهرة أمس قادمة من رواندا، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالتغلب على المنستيرى التونسي بنتيجة 76/63، فى نهائي البطولة.