شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سلة الزمالك: سريرى طوله متران ونص وهذه مشكلتى فى السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أنس أسامة، لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، أنه عندما عاد من رحلته الاحترافية بأمريكا طلب سريرا آخر فى المنزل، حيث جعل طول السرير مترين ونصف المتر.

وقال أسامة فى تصريحات لبرنامج زملكاوى إن السرير بعد أن أصبح مترين ونصف أخذ مساحة نصف الحجرة حتى يستوعب كل طوله، والذى يبلغ متران و13 سم.

وأضاف نجم الزمالك أنه يقوم بإزالة الكرسى الأمامى فى السيارة بأن يرجعه للخلف لآخر درجة ليكون أشبه من المستقيم، حتى يتمكن من الجلوس في السيارة وتستوعب طوله. وقال أنس إنه تعرف على زوجته فى صالات الباسكت بنادى الزمالك، حيث كانت لاعبة بالفريق الأبيض.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من: فيروفيارو الموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالإضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى.