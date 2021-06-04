شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "القاضية ممكن" بصوت الجنوب أفريقي موسيمانى وتعليقه عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، أنه يعرف أن "القاضية ممكن" يطلقها الجماهير على هدف محمد مجدى أفشة في نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقال موسيماني في تصريحات لإسلام الشاطر في قناة الأهلى: "عندما سمعت الجمهور يردد كثيرا القاضية ممكن طلبت ترجمتها وعرفتها وسمعتها من المعلق الذى تنبأ بها قبل تسجيل محمد مجدى الهدف وكان شيئا رائعا منه لأنه كان عايش المباراة".

وأوضح: "محمد مجدى أفشة من أهم اللاعبين في الأهلى وهو من أكثر اللاعبين المتفاهمين للخطط التكتيكية ويساعد الفرقة بشكل كبير، وقلت له تعالى أقعد جنبي يا أفشة حاول تساعدنى أن أنجح مع الأهلى وكتابة التاريخ لك ولي".

وأضاف مدرب الأهلى: "جيل الأهلى الحالي لا يقارن بالجيل الذهبي للأهلى الأعلى في الموهبة والقدرات ولكن هذا الجيل مؤمن بقدراته أنه يحقق الألقاب وسيسعى لتحقيق إنجاز جديد لم يسبق تحقيقه في تاريخ الأهلى، لأنهم أكثر فاعلية ويعرفون طريق المكسب".

وتابع: "قبل مواجهة المحلة حققنا فوز واحد من 4 مباريات والنتائج مكانتش كويس في الوقت ده، جالي عرض لتدريب جنوب أفريقيا لمدة 6 سنوات وبمقابل مالى أعلى، ومن الناحية المالية الكل كان يفكر أنى سأرجع وأحصل على عقد لمدة 6 سنوات ولكن أنا فضلت البقاء في الاهلى للفوز بدورى أبطال أفريقيا أكثر من مرة والدوري 5 سنوات والعديد من البطولات".

وأضاف مدرب الأهلى: "لازم المدرب يتأكد أن اللاعبين يؤمنوا بخططك بغض النظر عن تاريخك الكروي، لأنهم سيكتشفون إن كنت كويس أم لا، وعندما واجهت الأوروجويانى لاسارتى لديه سيرة ذاتية كبيرة تخشى أن تظهر سيرتك أمامه ولكن كل ما كنت أفكر فيه أننى ألعب باسم المدرب الأفريقي أمام مدرب من أمريكا اللاتينية وتمكنت من الفوز عليه، لذلك جنسية المدرب ليست معيارا للفوز وتحقيق البطولات".