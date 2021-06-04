شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: صلاح محسن وبيكهام ضمن الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن الثنائى صلاح محسن وأحمد رمضان "بيكهام" لاعبى فريق الأهلى من الأسماء المرشحة للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لخوض تصفيات بطولة كأس العالم.

وأوضح البدرى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه تم الاستقرار على بدلاء محمود تريزيجيه الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، والأقرب للمشاركة هما رمضان صبحى لاعب بيراميدز وطاهر محمد طاهر لاعب الأهلى .

وأشار البدرى، إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام جميع اللاعبين المحليين والمحترفين للانضمام خلال الفترة المقبلة، وأن الجهاز الفنى يتعامل مع كافة اللاعبين على حد سواء، قائلا "اتابع جميع لاعبى الدورى المصرى وهناك العديد من العناصر المميزة فى النادى المصرى البورسعيدى مثل أحمد رفعت وكريم العراقى وعمر كمال عبد الواحد، بالإضافة إلى محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة الذى يقدم موسماً متميزاً مع الفريق الأصفر هذا الموسم.

واختتم البدرى: المنتخب يحتاج إلى مزيج من عناصر الشباب بالإضافة إلى ضرورة تواجد اللاعبين أصحاب الخبرات، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً أمام أحمد فتحى وعبد الله السعيد لاعبى بيراميدز بالإضافة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك.