شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: أفشة أحد أهم اللاعبين.. والجيل الحالى أكثر فاعلية من الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، بالجيل الحالي للنادي الأهلى المتوج بـ4 بطولات حتى الآن، وكشف الفارق بينه وبين الجيل الذهبي مع مانويل جوزيه.

وقال موسيماني في تصريحات لإسلام الشاطر في قناة الأهلى: "محمد مجدى أفشة من أهم اللاعبين في الأهلى وهو من أكثر اللاعبين المتفاهمين للخطط التكتيكية ويساعد الفرقة بشكل كبير، وقلت له تعالى أقعد جنبى يا أفشة حاول تساعدنى أن أنجح مع الأهلى وكتابة التاريخ لك ولي".

وأضاف مدرب الأهلى: "جيل الأهلى الحالي لا يقارن بالجيل الذهبي للأهلى الأعلى في الموهبة والقدرات ولكن هذا الجيل مؤمن بقدراته أنه يحقق الألقاب وسيسعى لتحقيق إنجاز جديد لم يسبق تحقيقه في تاريخ الأهلى، لأنهم أكثر فاعلية ويعرفون طريق المكسب".

وتابع: "قبل مواجهة المحلة حققنا فوزا واحدا من 4 مباريات والنتائج مكانتش كويس في الوقت ده، جالي عرض لتدريب جنوب أفريقيا لمدة 6 سنوات وبمقابل مالى أعلى، ومن الناحية المالية الكل كان يفكر أنى سأرجع وأحصل على عقد لمدة 6 سنوات ولكن أنا فضلت البقاء في الاهلى للفوز بدورى أبطال أفريقيا أكثر من مرة والدوري 5 سنوات والعديد من البطولات".

وأضاف مدرب الأهلى: "لازم المدرب يتأكد أن اللاعبين يؤمنوا بخططك بغض النظر عن تاريخك الكروي، لأنهم سيكتشفون إن كنت كويس أم لا، وعندما واجهت الأوروجويانى لاسارتى لديه سيرة ذاتية كبيرة تخشى أن تظهر سيرتك أمامه ولكن كل ما كنت أفكر فيه أننى ألعب باسم المدرب الأفريقي أمام مدرب من أمريكا اللاتينية وتمكنت من الفوز عليه، لذلك جنسية المدرب ليست معيارا للفوز وتحقيق البطولات".

وأوضح: "مباراة نهضة بركان كانت تقريبا أول مباراة ألعبها ناقص لاعبين فقط، بعدما كان يغيب عنى أكثر من 11 لاعبا، وأول ما جيت لم أجد مدافعين جاهزين بعد إصابة محمود متولى وسعد وياسر وربيعة، سامى قمصان بلغنى أن محمد هانى يجيد اللعب في هذا المركز وأشركت حمد فتحى معاه في الدفاع ولكن حظى الوحش أنه أصيب في الشوط الأول، واستطعنا التعامل مع هذه المواقف، فكل ذلك بالتأكيد يؤثر على المستوى".