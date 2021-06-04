شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: رفضت عرضا من جنوب أفريقيا لمدة 6 سنوات من أجل الفوز بالبطولات هنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، أنه تلقى عرضا من جنوب أفريقيا لتدريب المنتخب لمدة 6 سنوات وبمقابل مادي أكبر من الأهلى قبل مباراة غزل المحلة.

وقال موسيماني في تصريحات لإسلام الشاطر في قناة الأهلى: "قبل مواجهة المحلة حققنا فوزا واحدا من 4 مباريات والنتائج مكانتش كويس في الوقت ده، جالى عرض لتدريب جنوب أفريقيا لمدة 6 سنوات وبمقابل مالى أعلى، ومن الناحية المالية الكل كان يفكر أنى سأرجع وأحصل على عقد لمدة 6 سنوات ولكن أنا فضلت البقاء في الأهلى للفوز بدورى أبطال أفريقيا أكثر من مرة والدوري 5 سنوات والعديد من البطولات".

وأضاف مدرب الأهلى: "لازم المدرب يتأكد أن اللاعبين يؤمنوا بخططك بغض النظر عن تاريخك الكروي، لأنهم سيكتشفون إن كنت كويس أم لا، وعندما واجهت الأوروجويانى لاسارتى لديه سيرة ذاتية كبيرة تخشى أن تظهر سيرتك أمامه ولكن كل ما كنت أفكر فيه أننى ألعب باسم المدرب الأفريقي أمام مدرب من أمريكا اللاتينية وتمكنت من الفوز عليه، لذلك جنسية المدرب ليست معيارا للفوز وتحقيق البطولات.

وأوضح: "مباراة نهضة بركان كانت تقريبا أول مباراة ألعبها ناقص لاعبين فقط، بعدما كان يغيب عنى أكثر من 11 لاعبا، وأول ما جيت لم أجد مدافعين جاهزين بعد إصابة محمود متولى وسعد وياسر وربيعة، سامى قمصان بلغنى أن محمد هانى يجيد اللعب في هذا المركز وأشركت حمد فتحى معاه في الدفاع ولكن حظى الوحش أنه أصيب في الشوط الأول، واستطعنا التعامل مع هذه المواقف، فكل ذلك بالتأكيد يؤثر على المستوى".