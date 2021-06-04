شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: هذا هو الفارق بين صن داونز والأهلى وكان لدينا حظوظ أمام البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، الفارق بين تدريب صن داونز الجنوب أفريقي وبين تدريب النادي الأهلى، وكيف فكر في مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحات لإسلام الشاطر في قناة الأهلى: "أفريقيا فخورة ببرونزية الأهلى في مونديال الأندية، وأنا أعلم أنها ليست ميدالية كبيرة نوعا ما ولكن الفوز على بالميراس والمستوى الذى قدمناه أسعد كل الجماهير الأفريقية بتمثيل الأهلى المشرف للقارة".

وأضاف الجنوب أفريقي: "أعتقد كل مدرب في كأس العالم بيؤمن أن له حظوظ في الفوز بأى مباراة، وكرة القدم دائما بها متغيرات، وأكبر دليل على ذلك هي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الذى فاز بها تشيلسي، والذى لم يكن مرشحا للفوز بها في وجود برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس".

وتابع موسيمانى: "كرة القدم 90 دقيقة ولكل الفرق حظوظ في الفوز، ولكن الفوز على بايرن ميونخ صعب ولكن لديك أمل، وليس معنى ذلك أن تواجه البايرن بشكل مفتوح أمام الفريق الذى فاز على برشلونة 8 /2 في وجود ميسى في الملعب من الممكن أن تهزم بـ10 أهداف وهو ما يحزن الجمهور والإدارة، ولكن حاولنا ولكن حزنت كثيرا لدخول الهدف الثانى".

وأوضح موسيمانى: "تدريبى صن داونز مختلف لأنى ماسك النادي 8 سنوات وأنا اللى بنيت اللاعبين وغيرتهم أكثر من مرة وذهبت لأمريكا اللاتينية بنفسى لرؤية اللاعبين وأنا من جلبت سيرينو، وهم بيلعبوا كويس وبيقدموا كرة أعلى بس مش لازم علشان بتلعب كويس تكسب، وهو ده الفرق بين صن داونز والأهلى، أن الأهلى أقل كرة جمالية منهم ولكن عنده قوة بدنية وقدرة على إنهاء المباريات والفوز بها".

وأضاف مدرب الأهلى: "أتحدث مع محمود الخطيب باستمرار في كرة القدم وده اللى محدش يعرفه، وأتناقش معه في أمور الفريق لأنه يحب النادي كثيرا ويترك لى شأن الأمور الفنية وتأكدت أنه يساعدنى وكذلك سامى قمصان وسيد عبد الحفيظ، وأنا حاسس أنى موجود في عائلتى لأنهم يساعدونى في فهم طبيعة اللاعبين المصريين".