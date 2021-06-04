شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: مصطفى فتحى وزيزو بدلاء محمد صلاح فى تشكيل المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أن مركز الظهير الأيمن لا يوجد به استقرار، وأحيانا يستعين بعمر جابر في هذا المركز، كما أن اللاعب قادر على اللعب في وسط الملعب، وفى الوسط محمد النني وعمرو السولية وعودة حمدي فتحي بالإضافة لتواجد طارق حامد.

وأوضح حسام البدرى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أن العناصر المحترفة كانت في حاجة للحصول على راحة بعد نهاية الموسم في أوروبا، مشيرا إلى وجود بدلاء لمحمد صلاح في المنتخب، قائلا: "مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو هم بدلاء محمد صلاح، بينما يحتاج طاهر محمد طاهر لتطوير مستواه في الفترة المقبلة".

وأضاف حسام البدرى: "إذا كنت مكان شوقي غريب في المنتخب الأولمبي سأختار الثلاثي محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد حجازي".

وأضاف مدرب منتخب مصر أنه يتابع أيضا محمود علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف لأنه يلعب بمركز الظهير الأيسر أيضا، بالإضافة لعلى جبر في قلب الدفاع، وفي الهجوم نتابع شكري نجيب وأحمد مدبولي من الإسماعيلى وعمرو جمال يقدم مستوى جيدا مع طلائع الجيش.