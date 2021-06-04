شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: بطولة السلة من أغلى البطولات ولن ندخر جهدا للحفاظ على هذا الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنه كان يتمنى أن يحصد الفريق الأبيض هذه بطولة أفريقيا للسلة، وكان لديه شعور أن اللاعبين سيحققون أمنيته، وبالفعل حدث ذلك لأنهم لاعبون كبار مقاما، وشرفونا، كما أنها من أغلى البطولات التى دخلت نادى الزمالك.

وقال لبيب فى تصريحات لقناة الزمالك: "النادى عمره ما هيقصر مع أولاده، وحاليا هنركز على بطولة الدورى القادمة وكل اللى عاوزينه هنعمله، ولن ندخر أى جهد للحفاظ على هذا الفريق، فالجميع فخور بهم".

ووصلت بعثة فريق كرة سلة الزمالك إلى القاهرة أمس قادمة من رواندا، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالتغلب على المنستيرى التونسي بنتيجة 76/63، فى نهائي البطولة.

وكان في استقبال البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي. وقام مسئولو المطار بإنهاء إجراءات الوصول، وتسهيل كافة الإجراءات فور وصول البعثة.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من: فيروفيارو الموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالإضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى.