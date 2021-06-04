شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: لم أر جماهير تطلب بطولات مثل الأهلاوية وجعلوا شهيتى مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، عن سعادته بما يقوم به جمهور النادي الأهلى والطموح الذى يتطلعون له والذى يتسبب في دفع النادي لتحقيق البطولات.

وقال موسيماني في تصريحات لإسلام الشاطر في قناة الأهلى: "أنا كنت بلعب في المراكز الأمامية في مسيرتى، ولكن لكى تهاجم وتسجل الأهداف عليك عدم استقبال الأهداف وتدافع بشكل كبير، وكل ما لم يدخل فيك أهداف لديك الفرصة أنك تسجل، وأنا أحب تسجيل الأهداف".

وأضاف موسيمانى: "إذا لم تتحمل الضغوط لا تلعب في المستويات الكبرى، وأنا قادم لتدريب أحد أعظم الأندية الأفريقية وأعلم مدى الضغوط التي ستكون عليا بسبب الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها، وعمرى ما رأيت جماهير تطلب ألقاب وبطولات مثل جماهير الأهلى، وكل ما أنتهى من بطولة يطالبنى ببطولة أخرى".

وتابع مدرب الأهلى: "كنت سعيدا جدا بتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الأهلى الغائب منذ 7 سنوات على النادي، وكنت عند حسن ظن الكابتن محمود الخطيب الذى وثق فيا، وأنا لدى خبرات في المباريات الأفريقية وسعيد بالتواجد مع جماهير لديها طموح مثل جماهير الأهلى التي تدفع النادي للفوز بـ 6 أو 7 بطولات في العام ولا تمل".

وتابع مدرب الأهلى: "حسن شحاتة واجهته كمدرب مع منتخب مصر عندما كنت أتولى منتخب جنوب أفريقيا، ولكنه هو أسطورة كبيرة وحقق لمصر إنجازات كبيرة، وهو بمثابة الوالد وتقابلنا في المغرب في دورة تدريبية تبع الاتحاد الأفريقي".

وأضاف موسيمانى: "ما حققه حسن شحاتة مع المنتخب المصرى يعد إنجازا كبيرا صعب تحقيقه، وهو من أفضل المدربين في تاريخ الكرة الأفريقية".