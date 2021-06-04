شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: حسن شحاتة من أفضل المدربين فى تاريخ الكرة الأفريقية وهو بمثابة والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، بالمعلم حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق، وأنه من أفضل المدربين في تاريخ الكرة الأفريقية.

وقال موسيماني في تصريحات لإسلام الشاطر في قناة الأهلى: "حسن شحاتة واجهته كمدرب مع منتخب مصر عندما كنت أتولى منتخب جنوب أفريقيا، ولكنه هو أسطورة كبيرة وحقق لمصر إنجازات كبيرة، وهو بمثابة الوالد وتقابلنا في المغرب في دورة تدريبية تبع الاتحاد الأفريقي".

وأضاف موسيمانى: "ما حققه حسن شحاتة مع المنتخب المصرى يعد إنجازا كبيرا صعب تحقيقه، وهو من أفضل المدربين في تاريخ الكرة الأفريقية".

وحقق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، العديد من الأرقام القياسية في فترة ولايته للمارد الأحمر، منذ تولي المهمة في أكتوبر الماضي ونجاحه في تحقيق 3 بطولات مع الأهلي، بدءا من دوري أبطال إفريقيا ثم كأس مصر وأخيرا السوبر الإفريقي، بخلاف تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر في فبراير الماضي.

ولم يخسر ‏بيتسو موسيماني قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الافريقي أي مباراة في خروج المغلوب بالكأس وإفريقيا مع الأهلي، وحقق الفوز في جميع المباريات بالبطولات القارية، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس مصر أو السوبر الإفريقي.

وجاءت خسارة الأهلي الوحيدة مع موسيماني أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية، حيث فاز في "10" مباريات بدون هزيمة من أصل "11" مباراة.

فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي يعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقي بسبعة ألقاب للبطولة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مطلع التسعينات من القرن الماضي.