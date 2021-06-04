شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحمل كأس السوبر الأفريقى فى استوديو الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق الأهلى يحمل كأس بطولة السوبر الأفريقى خلال دخوله استديو قناة الأهلى، فى اللقاء الخاص الذي يجريه معه إسلام الشاطر، احتفالا بالبطولة مع جمهور القلعة الحمراء.

ونجح الأهلي فى استعادة السوبر الأفريقي بعد غياب 7 سنوات، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب حمد بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن جانب آخر قرر بيتسو موسيماني منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة، ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.

وتعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما أمام مصر للتأمين خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد التتش ضمن استعدادادت الأهلي لمواجهة الترجي التونسي بملعب الأخير يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة مشاركة كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي مرة منذ فترة طويلة للأصابة وتحديداً منذ أبريل 2019، كما شارك محمود متولي الغائب عن مباريات الأهلي منذ ما يقرب من عام وتحديداً منذ مباراة أسوان في الدوري المحلي خلال أغسطس الماضي، لكن متولي خرج للإصابة في الشوط الأول.