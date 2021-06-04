موسيماني: 3 أسباب تجعل اللاعب أساسيا.. ولا أحب اللعب أمام الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عدّد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي، الأسباب التي تجعل اللاعب أساسيا ويشارك مع الفريق في المباريات.

وأوضح موسيماني في حواره لقناة الأهلي، أن أهم أسباب تجعل اللاعب أساسيا هي الإلتزام، وأن يكون أمينا إذا ارتكب خطأ يعتذر، وأن يكون زميل جيد يغطي زميله في الملعب، تلك النقطة أهم من أن يكون لاعبا جيدًا.

وأثنى موسيماني على محمود كهربا لاعب الفريق: "كان هناك سوء تفاهم، ولكنها كرة القدم، تقبلت سوء التفاهم بقلب مفتوح، اللاعب عاد واعتذر للاعبين وللمدير الفني، كهربا الآن يتدرب بشكل جيد جدًا، ويسأل على تسجيل المباراة لمتابعة نفسه".

وعن فرص مشاركة كهربا أساسيا في المباريات، قال مدرب الأهلي: "جميع اللاعبين لديهم فرصة للعب، ولكن يجب أن ينافس للعب في مركزه، شريف كافح ونافس مروان للعب أساسيا، وطاهر نافس الشحات، ياسر إبراهيم هو من سجل الهدف أمام صنداونز ولم يكن أساسيا قبلها، حتى أفشة في نفس مركز وليد سليمان، أنا عادل وأمين، طالما اللاعب جيد سيلعب ويشارك".

وعن أصعب المباريات التي خاضها مع الأهلي، أوضح موسيماني أنه لا يحب مواجهة الاتحاد السكندري، لم يملكه لاعبوه ومدربه من روح قتالية.

وأكمل: "خضنا العديد من المباراة صعبة، مثل بايرن ميونيخ، وكافة مباريات الزمالك تكون مليئة بالضغط العصبي، مباريات بيراميدز أيضا تكون صعبة فهو فريق قوي ويلعب بروح كبيرة أمامنا، وإن شاء الله نفوز أمامهم في المباراة القادمة بالدوري".

وتحدث موسيماني عن اللاعبين المصابين: "محمد محمود مازال أمامه وقت، كريم نيدفيد لاعب كبير، ومنحناه الفرصة في المباراة الودية أمام مصر للتأمين، وكذلك لعب محمود متولي وحصل على فرصة للمشاركة".