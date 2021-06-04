موسيماني: سألت عن معنى "القاضية ممكن".. وسعيد بتفوقي على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن اهتمامه بجملة "القاضية ممكن" التي يرددها الجمهور ولاعبي فريقه ليسأل عن معناها.

وفي حواره مع قناة "الأهلي" قال موسمياني :"سمعت كلمة القاضية ممكن كثيراً، وسألت عنها، وشاهدت الهدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف بيتسو :"لم أكن أعرف معنى الجملة، لكنني علمت أن المُعلق قالها قبل أن نسجل الهدف، وفعلها مجدداً بتوقع الهدف الثاني في كأس السوبر الإفريقي، وهذا يُشير إلى أنه من أفضل المُعلقين".

وعن تفوقه على الزمالك قال بيتسو :"واجهتهم مع صنداونز 4 مرات وكنا نفوز دائماً، ومع الأهلي 3 مرات فزنا في أول مواجهتين وانتهت الأخيرة بالتعادل".

وفاز موسيماني على الزمالك في 5 مباريات من أصل 7 مباريات، ولم يخسر سوى مرة واحدة دون تأثير مع صنداونز في إياب نهائي دوري الأبطال 2016 بهدف نظيف، ليفوز بمجموع المباراتين (3-1).

وأتم بيتسو :"أتمنى أن يستمر تفوقي على الزمالك دائماً، وألا أخسر أمامهم أبداً طوال فترة عملي بالنادي الأهلي، وبالطبع هذا التفوق يسعدني وأحمد الله عليه".