شوقي غريب: سننسق مع الأهلي عقب مباراة الترجي اختيار لاعبيه للأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بأنه سيعقد جلسة مع مسوؤولي الأهلي، عقب مباراة فريقه أمام الترجي؛ لتنسيق عملية اختيار لاعبين الأهلي للانضمام لقائمته التي ستُشارك بالأولمبياد المقبلة.

وأضاف غريب خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت:"في النهاية الكل يُمثل مصر، نحن نمثل مصر على مستوى عالمي والأهلي على مستوى قاري، وسنصل لمرحلة لن يكون هناك صدامًا من موقع مسؤوليتي الأول الأهلي بإذن الله ما نتمناه يعدي الترجي وبعدها سنجلس مع الأهلي للتنسيق وفي النهاية الصح هو ما سيتم، لدي من صفوف الأهلي 6 لاعبين بإذن الله القائمة ستُقدم يوم 30 تأكد أنه من الصعوبة وضع لاعب في القائمة وأنا لا أعلم هل سيأتي معي أم لا".

وتابع المدير الفني للمنتخب الأولمبي:"الأمر ذاته سيكون بالنسبة لبيراميدز لديّ ثلاثة لاعبين بصفوفهم رمضان صبحي، إبراهيم عادل، أسامة جلال ولكن لاحظ أن آخر مباراة لبيراميدز سيخوض النهائي يوم 10 فلن يكون هنا أي أزمة على الإطلاق ولكن الحقيقة والتي سأقولها بصراحة سأعلن قائمتي يوم 30/6 وهي 18 لاعبًا و 4 لاعبين بصفة احتياطية".

وأتم غريب تصريحاته بقوله:"سنُسافر إلى طوكيو 16 يوليو فالاتحاد الدولي حدد ميعادًا سنُسافر يوم 16 لنصل يوم 17 قبل أول مباراة بـ 5 أيام فهناك فقاعة طبية وإجراءات طبية".