موسيماني يوضح الفارق بين لاعبيه وجيل جوزيه.. وتفاصيل حديثه مع مدرب بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أوضح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، الفارق بين لاعبي الجيل الحالي للفريق، وجيل المدرب الأسطوري مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للمارد الاحمر.

وأشار بيتسو في حواره مع قناة الأهلي: "الجيل الحالي ليس أفضل من الجيل العظيم تحت قيادة مانويل جوزيه، ولكنهم أكثر فاعلية يعرفون طريق المكسب".

وأثنى موسيماني على جماهير النادي الأهلي: "من يمتلك جماهير مثل الأهلي شهيته دائما تكون مفتوحة للفوز بـ6 أو 7 بطولات في الموسم، لم أرى في حياتي جمهور كالأهلي يطالبك دائما بالبطولات".

وأكمل: "يجب أن تبقى شهيتي مفتوحة للفوز بالبطولات، انظروا إلى شكل جوارديولا حين خسر نهائي دوري الأبطال، رغم الألقاب الكثيرة التي حققها".

وأضاف: "رئيس النادي محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي كانوا داعمين لنا للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن لدي خبرات في كيفية الفوز بأفريقيا، وتوجت بها سابقا مع صنداونز الجنوب أفريقي".

وكشف موسيماني عن حديثه مع هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بعد لقاء الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للاندية: "فليك قال لي بعد مباراة بايرن ميونيخ، إنه درس لاعبي الأهلي جيدًا وكان يرانا فريق جيد، وحذر لاعبيه من خطف الأهلي لهدف التعادل من هجمة مرتدة، ولذلك فضل الإبقاء ليفاندوفسكي واللاعبين الأساسيين حتى الدقائق الأخيرة".

وأوضح: "كنا منظمين في مباراة بايرن ميونيخ لنخرج من المباراة دون أن نخرج بخسارة كبيرة".

وخسر الأهلي بهدفين نظيفين أمام بايرن ميونيخ، ليخوض مواجهة المركز الثالث والرابع، ويتوج ببرونزية المونديال للمرة الثانية في تاريخ النادي الأهلي.ش