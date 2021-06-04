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البدري يكشف اهتماماته.. دفاع الأهلي بالكامل وثنائي الزمالك.. وبدائل صلاح وتريزيجيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن اهتماماته من بين لاعبي تمهيداً لاستدعاء بعضهم خلال أقرب فترة توقف دولي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال حسام البدري :"نتابع كل اللاعبين، نراقب شكري نجيب وأحمد مدبولي وأكر توفيق وعمرو جمال، الباب مفتوح للجميع".

وعن الدفاع اختار البدري دفاع الأهلي بالكامل بالإضافية لقلبي دفاع الزمالك قائلأً :"نراقب أحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، بالإضافة إلى محمود علاء والونش، وعلي جبر".

وأضاف البدري :"في الجبهة الدفاعية اليمنى نعاني من عدم الاستقرار، لكن لدينا عمر جابر الذي يجيد أيضاً اللعب في وسط الملعب بطريقة 4-3-3".

وتابع مدرب منتخب مصر :"لدينا محمد عبد الشافي في الجهة اليسرى، وهناك أيضاً أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد حمدي بالإضافة إلى أيمن أشرف".

وواصل البدري :" في وسط الملعب نراقب حمدي فتحي وحالته بعد العودة للإصابة بالإضافة إلى دونجا مع طارق حامد من بين لاعبي الدوري المصري".

وأردف :"مصطفى محمد كان معنا في المعسكر الماضي، وهو من اللاعبين المميزين، أما تريزيجه فنتمنى أن يكون معنا بعد مباراتي سبتمبر".

وعن بدائل تريزيجيه في الجبهة اليسرى الهجومية قال البدري :"لدينا رمضان صبحي، وأيضاً طاهر محمد طاهر، الجميع بحاجة لتقديم أفضل ما لديه مع المنتخب".

وأتم البدري بالحديث عن بدائل صلاح في الجبهة اليمنى :"مصطفى فتحي من بين الاختيارات المُتاحة معنا بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو"، ليس لدينا مشكلة في هذا المركز".

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