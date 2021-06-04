البدري يكشف اهتماماته.. دفاع الأهلي بالكامل وثنائي الزمالك.. وبدائل صلاح وتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن اهتماماته من بين لاعبي الدوري المصري تمهيداً لاستدعاء بعضهم خلال أقرب فترة توقف دولي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال حسام البدري :"نتابع كل اللاعبين، نراقب شكري نجيب وأحمد مدبولي وأكر توفيق وعمرو جمال، الباب مفتوح للجميع".

وعن الدفاع اختار البدري دفاع الأهلي بالكامل بالإضافية لقلبي دفاع الزمالك قائلأً :"نراقب أحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، بالإضافة إلى محمود علاء والونش، وعلي جبر".

وأضاف البدري :"في الجبهة الدفاعية اليمنى نعاني من عدم الاستقرار، لكن لدينا عمر جابر الذي يجيد أيضاً اللعب في وسط الملعب بطريقة 4-3-3".

وتابع مدرب منتخب مصر :"لدينا محمد عبد الشافي في الجهة اليسرى، وهناك أيضاً أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد حمدي بالإضافة إلى أيمن أشرف".

وواصل البدري :" في وسط الملعب نراقب حمدي فتحي وحالته بعد العودة للإصابة بالإضافة إلى دونجا مع طارق حامد من بين لاعبي الدوري المصري".

وأردف :"مصطفى محمد كان معنا في المعسكر الماضي، وهو من اللاعبين المميزين، أما تريزيجه فنتمنى أن يكون معنا بعد مباراتي سبتمبر".

وعن بدائل تريزيجيه في الجبهة اليسرى الهجومية قال البدري :"لدينا رمضان صبحي، وأيضاً طاهر محمد طاهر، الجميع بحاجة لتقديم أفضل ما لديه مع المنتخب".

وأتم البدري بالحديث عن بدائل صلاح في الجبهة اليمنى :"مصطفى فتحي من بين الاختيارات المُتاحة معنا بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو"، ليس لدينا مشكلة في هذا المركز".