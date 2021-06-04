وكيله: كارتيرون هدفه التتويج ومشروع الـ5سنوات.. واحتمالية رحيل ساسي لا تزعجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائلًا أنه هدفه هو التتويج هذا الموسم إضافة لصناعة جيل يحقق البطولات لخمس سنوات مقبلة.

وقال فتوح في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "عقد كارتيرون مع الزمالك مستمر حتى نهاية الموسم المقبل ولا يفكر على الإطلاق في الرحيل مقابل دفع الشرط الجزائي.. إذا كان كارتيرون يبحث عن المادة لما رحل عن التعاون".

واستبعد أن يكون هناك تأثير لاحتمالية رحيل فرجاني ساسي عن الفريق: "كارتيرون مدرب محترف ولديه القدرة على اكتشاف المواهب وقدرات اللاعبين وإذا لا قدر الله فرجاني لم يجدد فهذا لن يكون عقبة بالنسبة لكارتيرون وسيجد من يحل محل وربما أفضل".

وأضاف: "الأمور مستقرة بالنسبة لكارتيرون والإدارة الحالية وربما أفضل والمدرب أبدى اعجابه بالإدارة الجديدة، والخلافات التي حدثت في الفترة الأخيرة مع الإدارة الماضية كانت بسيطة ولا تصل إلى حد المشاكل".

وواصل :"كارتيرون كان سعيد للغاية عندما قام حسين لبيب بطلب الإذن منه قبل النزول لملعب التدريب من أجل الحديث إلى اللاعبين".

ونفى أن يكون قد استقر على صفقات الموسم المقبل، قائلًا :"كارتيرون يتابع كافة مباريات الدوري ومعجب بلاعبين، لكن حتى هذه اللحظة بشكل رسمي لم يطلب أي لاعب ولم يقدم تقرير رسمي لإدارة النادي بما في ذلك المعارين أو الراحلين أو التعاقدات الجديدة".

أما عما يفكر فيه الفرنسي فقال: "الهدف الرئيسي لكارتيرون هو تحقيق البطولة لأن ذلك سيسعد جماهير الزمالك، لكن الأساسي بالنسبة له هو عمل مشروع لتكوين فريق ينافس على البطولات لمدة 5 سنوات مقبلة، وتفكيره في تحقيق البطولات من أجل مصالحة الجماهير".