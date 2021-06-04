البدري: منتخب مصر "جبار".. وكأس العالم هدفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وصف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر فريقه بـ"الجبار" خلال حديثه عن معمعة تصفيات كأس العالم في القارة السمراء.

وتخوض مصر مرحلة المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم مع منتخبات ليبيا وأنجولا والجابون، على أن يتأهل متصدر المجموعة للمرحلة النهائية.

وتنتهي التصفيات بمواجهة بين أبطال المجموعات العشر على طريقة الذهاب والإياب، ليتأهل في النهاية 5 منتخبات إلى نهائيات قطر 2022.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال البدري رداً على المنافسة الملتهبة في المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم :"نحن أيضاً منتخب جبار، نحن منتخب مصر".

وأنهى البدري :"نعرف أن المنتخبات المتأهلة إلى أخر مرحلة في تصفيات كأس العالم كلها جبارة، لكننا منتخب كبير أيضاً، ونعرف أن نتائجنا في المجموعة ستساعدنا في التصنيف خلال القرعة في المرحلة الأخيرة".