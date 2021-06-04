البدري يختار الثلاثي الأنسب لدعم المنتخب الأوليمبي في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اختار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، الثلاثي الأنسب فوق السن لدعم صفوف المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو المقررة الصيف الجاري.

وأوضح البدري في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، أنه لو كان مكان شوقي غريب كمدير فني للمنتخب الأوليمبي، لاختار الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي المعار من ويست بروميتش الإنجليزي.

ويلعب المنتخب الأوليمبي في مجموعة قوية بالأوليمبياد تضم إلى جانبه الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا.

وتتيح اللوائح ضم المنتخبات الأوليمبية لـ3 لاعبين فوق السن لدعم صفوف الفريق، للمشاركة في الدورة الأوليمبية.

وتأهل المنتخب الأوليمبي بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو.