البدري: لا يجب أن نكون "حافظين مش فاهمين".. لدينا أسباب لعدم تجمع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - دافع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن وجهة نظره لعدم استغلال فترة التوقف الدولي الحالية بإقامة مباريات ودية لفريقه، مشيراً إلى أنه يمتلك أسباب خاصة به.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال حسام البدري :"لا يجب أن نكون حافظين مش فاهمين"، مضيفاً :"بالتأكيد نحتاج مباريات ودية، لكن يجب أن ندرس الأمور بطريقة عقلانية".

وأضاف مدرب منتخب مصر :"اللاعبون المحترفون يحتاجون إلى راحة بعد انتهاء موسمهم منذ أيام، وكذلك لاعبي الأندية المشاركة إفريقيا، وأيضاً لاعبونا في المنتخب الأوليمبي".

وتابع البدري :"شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي أولى بخمسة لاعبين من الفريق الأول يتدربون معه من أجل الاستعداد للأوليمبياد، ولكل هذه الأسباب قررت عدم إقامة معسكر الآن".

وأنهى البدري :"المنتخب الأوليمبي مميز للغاية ونتابعه بتركيز، ونقدم له كل الدعم، ونقوم بالتنسيق دائماً معاً من أجل مصلحة اللاعبين والمنتخبين".