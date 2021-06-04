لاعبو منتخب الجزائر يتضامنون مع فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عبر لاعبو المنتخب الجزائري عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، بعد العمليات العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال في قطاع غزة مؤخرا.

وحمل "الخضر" على أعناقهم وشاحات بألوان العلمين الجزائري والفلسطيني قبل بداية المباراة الودية التي تجمعهم حاليا بضيفهم منتخب موريتانيا بملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة الجزائرية.

وسبق للعديد من لاعبي المنتخب الجزائري أبرزهم رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وإسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي، ان عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين بعد الاعتداءات المتكررة التي تعرضوا لها.

من جهة أخرى، كتبت أسماء لاعبي المنتخب الجزائري (أبطال أفريقيا) على قمصانهم باللغة العربية في موقف غير مسبوق.

يذكر أن منتخب الجزائر سيواجه ضيفه منتخب مالي الأحد المقبل، ثم مضيفه منتخب تونس في 11 يونيو الحالي وديا.