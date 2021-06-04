فيديو اهداف مباراة الكويت وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 “الكانجرو يلتهم الأزرق”

شاهد فيديو اهداف مباراة الكويت وأستراليا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الخميس 3-6-2021.

ألتهم الكانجرو الأسترالي نظيره الكويتي عقب تغلبه عليه بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد جابر الأحمد الدولي بمدينة العارضية الكويتية، فى أستئناف تصفيات كأس العالم 2022.

وابتعد منتخب أستراليا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من الكويت الذي لعب ست مباريات والأردن، و6 لنيبال ولا شيء للصين تايبيه.

بدأ منتخب أستراليا المباراة بقوة ليفتتح التسجيل بعد مرور 50 ثانية إثر تمريرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها القائد ماثيو ليكي ووضعها برأسه في الشباك.

واستمر اندفاع لاعبي أستراليا فلعب ليكي كرة رأسية مرت بجوار القائم، وسط ارتباك من مدافعي منتخب الكويت.

وضاعت فرصة ثانية للأستراليين عن طريق مارتن بويل الذي استقل الكرة على صدره خارج المنطقة قبل أن يسدد بجوار القائم (14).

في المقابل كانت أولى الفرص للكويت في الدقيقة 17 بعدما تابع شبيب الخالدي تمريرة خلف المدافعين ليتقدم في وضع انفراد لكنه الحارس ماثيو رايان سبقه للسيطرة على الكرة.

وجاء الهدف الثاني لأستراليا بواسطة جاكسون ايرفاين الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس سليمان عبدالغفور إثر ضربة الجزاء التي سددها مارتن بويل، واحتسبت نتيجة تعرض ايدين هروسيتش للإعثار من قبل فهد الأنصاري (25).

ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول ثقيلة على مدافعي الكويت، في حين كانت محاولات الفريق محدودة ولم تشكل خطورة على المرمى.

صدارة عن جدارة لـ منتخب أستراليا

في الشوط الثاني استمر الحال على ذات المنوال، من خلال سيطرة لاعبي أستراليا على الكرة وتدويرها سعياً لإيجاد الثغرات.

وضاعت فرصة خطيرة للكويت بعدما تابع شبيب الخالدي تمريرة طويلة وتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة على القائم القريب أبعدها الحارس ماثيو رايان إلى ركلة ركنية (62).

ورد المنتخب الأسترالي بتسجيل الهدف الثالث عبر ركلة حرة مباشرة سددها ايدين هروستيتش قوية ومتقنة من فوق الحائط الدفاعي لتعانق الشباك (66).

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي تغيير رغم مشاركة الثلاثي بدر المطوع ويوسف ناصر ومحمد الهويدي في صفوف منتخب الكويت.

وتقام الجولة المقبلة من منافسات المجموعة يوم الاثنين 7 حزيران/يونيو المقبل، حيث تلتقي نيبال مع الأردن، وأستراليا مع الصين تايبيه.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب الكويت شهدت فوزه على نيبال 7-0 وخسارته أمام أستراليا 0-3 وتعادله مع الأردن 0-0 قبل الفوز على الصين تايبيه 9-0 وعلى نيبال 1-0.

في المقابل فاز منتخب أستراليا في مبارياته الأربع الأولى أمام الكويت 3-0 ونيبال 5-0 والصين تايبيه 7-1 والأردن 1-0.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

فيديو اهداف مباراة الكويت وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022