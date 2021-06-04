 منتخب قطر يهزم نظيره الهندي وفلسطين تتجاوز سنغافوره والبحرين تكتسح كمبوديا

حقق المنتخب القطري فوزاً ثميناً على نظيره الهندي (1-0) اليوم الخميس ضمن المرحلة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



ووقّع عبد العزيز حاتم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (33).



ورفعت قطر التي باتت قريبة من ضمان البطاقة المباشرة لنهائيات كأس آسيا 2023 رصيدها إلى 19 نقطة معززةً صدارتها للمجموعة.



في المقابل تجمّد رصيد الهند عند 3 نقاط وباتت رابعة.



يذكر أنّ المنتخب الهندي لعب منقوصاً من خدمات المدافع راهول بهيكي الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 17 بعد جمعه لبطاقتين صفراوين.



وفي المجموعة الرابعة حقق منتخب فلسطين فوزا كبيرا على نظيره السنغافوري بأربعة أهداف دون مقابل، الخميس، على ستاد "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض.



رباعية المنتخب الفلسطيني أحرز منها المهاجم تامر صيام هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 19 و30، فيما سجل عدي الدباغ وياسر حمد الهدفين الآخرين عند الدقيقتين 23 و85.



وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، ثم تأتي اوزبكستان ثانية بـ 9 نقاط، وفلسطين ثالثة بـ 7 نقاط، متجاوزة سنغافورة بفارق الأهداف، فيما يحتل اليمن المركز الأخير بـ 5 نقاط.



وفي مباراة أخرى اعتلى منتخب البحرين، صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه 8-0 على كمبوديا، في الجولة السابعة من عمر التصفيات الآسيوية المشتركة، على ستاد البحرين الوطني.



واستغل المنتخب البحريني غياب العراق عن الجولة، واعتلى المجموعة برصيد 12 نقطة من 6 مواجهات، بفارق نقطة عن العراق (11 نقطة) من 5 مواجهات، وإيران في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.



يذكر أن أصحاب المراكز الأول في المجموعات الثماني يتأهلون مباشرة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا.