الامارات | «حكيم» و«حورية» ينافسان بكأس الوثبة في تولوز

شكرا لقرائتكم خبر عن «حكيم» و«حورية» ينافسان بكأس الوثبة في تولوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار تولوز الفرنسي، اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري كويتين» للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، الذي يقام بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويجتذب السباق، الذي يقام برعاية مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 2000 متر، وجائزته 16 ألف يورو، 16 خيلاً، يتصدرها المهر «حكيم» لإسطبلات الأصايل الإماراتية في فرنسا، بإشراف المدرب فرانسوا روهات.

ولم يسبق للمهر «حكيم» البالغ من العمر ثلاث سنوات أن شارك في السباقات من قبل، ويقوده الفارس فالنتين سيجوي.

وتمثل خيول الإمارات أيضاً المهرة «حورية» لإسطبلات شادويل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماثياس لورين، ولم يسبق للمهرة المنحدرة من نسل «إيه إف البحر» والفرس «إدجيدورا دو بوزلس» في السباقات من قبل.

الممثل الثالث لخيول الإمارات المهر «إتشي دو ناكري» لهلال العلوي، بإشراف دي موريسون وقيادة إيملين ريفولت، ولم يسبق لابن «المأمون دو مونلو» والفرس «ناكري دو كروات» أن شارك في السباقات من قبل.

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