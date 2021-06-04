الامارات | «قفز الحواجز الصيفي» ينطلق من «بوذيب» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «قفز الحواجز الصيفي» ينطلق من «بوذيب» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى بقرية بوذيب بالختم في أبوظبي، اليوم، منافسات قفز الحواجز الصيفية، التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية، خلال برنامج صيفي يقام للمرة الأولى بالدولة.

وقال اتحاد الفروسية في بيان، أمس: «بتوجيهات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، التي جاءت خلال متابعاته الميدانية لمنافسات وبطولات الموسم الأخير، بهدف استمرارية المنافسات، والمحافظة على جهوزية الفرسان والخيول خلال فصل الصيف، في ظل التحديات الماثلة لجائحة (كورونا)، التي لاتزال تحدّ من سفر وتنقل الفرسان والخيول بصورة طبيعية خلال فصل الصيف، ومشاركتهم في المعسكرات الصيفية، والبطولات الدولية. ويشتمل البرنامج على ست منافسات أسبوعية، تقام في الصالات المغطاة مكيفة الهواء بمركز الشارقة للفروسية، وصالة سلطان بن زايد الكبرى، منها خمس منافسات محلية تقام في صالة سلطان بن زايد الكبرى، الأولى اليوم وغداً، والثانية في 18 و19 يونيو الجاري، ثم تنتقل إلى صالة نادي الشارقة للفروسية، وفيها تقام المنافسات الثالثة يومي 2 و3 يوليو المقبل، والرابعة في 16 و17 يوليو، والخامسة يومي 6 و7 أغسطس المقبل، وتختتم في نادي الشارقة ببطولة دولية من فئة النجمتين يومي 13 و14 أغسطس المقبل، وسيراعى في تنظيم المنافسات جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة (كورونا) المعمول بها في الدولة».

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