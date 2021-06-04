الامارات | بطولة الأندية الخليجية للسلة في دبي بحضور الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الأندية الخليجية للسلة في دبي بحضور الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي نائب رئيس اتحاد السلة الإماراتي، عبداللطيف الفردان، أن بطولة الأندية الخليجية للسلة، التي ستقام في دبي، ستكون بحضور الجمهور، وشدد على أن هناك خمس مسحات طبية ستكون مطلوبة من قبل الفرق القادمة من الخارج للمشاركة في البطولة، التي يستضيفها نادي شباب الأهلي من 18 إلى 26 الجاري.

وقال الفردان لـ«الإمارات اليوم»: «تم وضع الجدول الزمني لمسحات الـ(بي سي آر)، وسترفق مع قوائم البعثات، على أن تبدأ الأولى بتاريخ 12 الجاري، ثم مسحة أخرى 15 منه، وأخرى عند الوصول إلى مطار دبي، على أن تقام خلال البطولة بقية المسحات الأخرى».

وتابع: «إن ذلك يأتي ضمن الاشتراطات الصحية التي حددها مجلس دبي، بما فيها الموافقة على الحضور الجماهيري، بما لا يتعدى 30% من سعة الصالة، وحصر ذلك على الحاصلين على التطعيم، وإبراز حرف (E) على تطبيق الحصن، ونتيجة سلبية لفحص (بي سي آر)، إضافة إلى قياس درجة الحرارة قبل دخول أرضية الصالة».

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