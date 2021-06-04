الامارات | إنزاغي مدرباً لإنترميلان لسنتين

شكرا لقرائتكم خبر عن إنزاغي مدرباً لإنترميلان لسنتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي إنتر المتوّج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم تعيين سيموني إنزاغي مدرباً له، أمس، خلفاً لأنتوني كونتي، المستقيل من منصبه بعد قيادة «نيراتزوري» إلى لقبهم الـ19 في الدوري.

ووقع إنزاغي (45 عاماً) عقداً لمدة سنتين مع فريق مدينة ميلانو، بحسب ما ذكر في بيان. وسيخوض تجربته الأولى بعيداً عن فريق لاتسيو الذي أشرف عليه منذ عام 2016.

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