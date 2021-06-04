الامارات | «الحزام الأزرق» يدشن بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحزام الأزرق» يدشن بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الدولة ونجوم وأبطال العالم من مختلف القارات، وستكون ضربة البداية من خلال فئة الحزام الأزرق. وتقام المنافسات على مدار يومين ضمن سلسلة بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من داخل الدولة ودول البرازيل وكولومبيا وروسيا والأردن ومصر وسورية وباكستان وفلسطين والسلفادور وأوكرانيا وقيرغيزستان والهند وفرنسا وكندا وأذربيجان والمغرب وأفغانستان ولبنان وأوزبكستان وصربيا وأيرلندا والبحرين وإيطاليا والسويد وطاجيكستان وإيران والفلبين والعراق. وسيتنافس حاملو الحزام الأزرق ضمن فئات الشباب والكبار والأساتذة اليوم، بينما تنطلق منافسات حاملي أحزمة البنفسجي والبني والأسود من الفئات ذاتها غداً. وستدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح للفائز بها 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.

من جهته، يقول رامون ليموس المدير الفني لمنتخب الإمارات للجوجيتسو، إن البطولة ستوفر منافسات احترافية قوية، تتناسب مع طموح اللاعبين من أبناء الدولة الذين وصلوا إلى مستويات متقدمة من الجاهزية والاستعداد، سيما أنهم لم ينقطعوا عن التدريبات خلال الفترة الماضية، وفرصتهم كبيرة للوقوف على منصة التتويج والظفر بنقاط التصنيف.

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