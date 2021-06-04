الامارات | فاسكيز مستمر مع ريال مدريد 3 مواسم جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن فاسكيز مستمر مع ريال مدريد 3 مواسم جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس، تمديد عقد جناحه الدولي، لوكاس فاسكيز، لثلاثة مواسم جديدة. وتولى الإيطالي كارلو انشيلوتي تدريب الريال في ولاية ثانية، قبل أيام قليلة، ويبدو أن أولى بصماته مع الفريق تمثلت في إقناع فاسكيز بتمديد عقده. واعتاد فاسكيز (29 عاماً) اللعب في مركز الجناح، لكن المدرب الفرنسي السابق زين الدين زيدان استعان به في خط الدفاع قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة أنهت مشواره مبكراً الموسم الماضي مع الريال، كما بددت فرصته في الانضمام للمنتخب الإسباني في يورو 2020 تحت قيادة المدرب لويس إنريكي. وكان العقد الأصلي لفاسكيز ينتهي الشهر الجاري، لكن بموجب العقد الجديد سيبقى في مدريد حتى نهاية موسم 2024.

وتدرج فاسكيز في قطاعات الناشئين بالنادي الملكي، لكنه لم يلعب تحت قيادة أنشيلوتي خلال ولايته الأولى بين عامَي 2013 و2015، حيث جرى تصعيده للفريق الأول في العام التالي.

وشارك في 240 مباراة مع ريال مدريد على مستوى كل المسابقات، وسجل 26 هدفاً وأسهم في فوز فريقه بلقبين في الدوري الإسباني، وثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

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