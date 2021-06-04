الامارات | تسديدات.. الفردان يحتفل بعودة التميمي إلى النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. الفردان يحتفل بعودة التميمي إلى النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعب خط وسط النصر، حبيب الفردان، بعودة الحارس عبدالله التميمي، إلى قلعة العميد مجدداً، بنشره صورة للحارس عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، وكتب عليها «بالتوفيق يا الغالي».

وتعاقد نادي النصر مع التميمي، بعدما انتهى عقده مع فريق الفجيرة، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وسبق للحارس أن لعب لـ«العميد» قبل أن يُقرر الرحيل إلى الفجيرة في موسم 2018-2019، ووقع معه عقداً لمدة ثلاثة مواسم.

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