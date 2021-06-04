الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مقيمون

قررت إدارة أحد أندية الدوري الاستغناء عن جميع اللاعبين المقيدين في فئة المقيمين، وطلبت من وكلاء لاعبين داخل الدولة وخارجها ترشيح لاعبين للتعاقد معهم بداية من الموسم المقبل.

بقاء

تمسك مدرب في أحد أندية الدوري ببقاء لاعب دولي سابق مع فريقه، رغم رغبة إدارة النادي في الاستغناء عن خدمات اللاعب، بداعي كبر سنه، ولكن المدرب أكد أن اللاعب سيكون له دور مهم مع الفريق في الموسم المقبل.

سوق

يخشى جمهور نادي الإمارات نفاد سوق اللاعبين المواطنين والمقيمين المتمكنين، تمهيداً لبناء الفريق الأول الذي سيشارك في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بسبب عدم وجود إدارة تتفاوض لهذا الغرض، بعد استقالة الإدارة أخيراً.

مدرب

اقتربت إدارة نادي الفجيرة من حسم هوية المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بتكليف مدرب فريق تحت 23 سنة، محمد عبدالله التيمومي، بالمهمة المقبلة، بعد نجاحه في الموسم الماضي، واحتلال الفريق مركزاً في وسط الترتيب.

موافقة

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الفجيرة وافق رسمياً على انتقال المقيم، العراقي محمد مصطفى، إلى صفوف فريق النصر، وتمثيل «العميد» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وأن المفاوضات وصلت إلى النهاية السعيدة.

مبادرة

أثنى مسؤولو أندية السلة على مبادرة اتحاد اللعبة بعقد اجتماعات تشاورية مع الأندية، هدفت إلى الوصول لآليات عمل مشتركة، تساعد الأندية على تخطي العقبات والتحديات التي تواجه استمرارية كل فرق مراحلها السنية في مسابقات اللعبة للمواسم المقبلة.

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