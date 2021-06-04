محمد صلاح يتصدر تشكيل نجوم إفريقيا المثالي في دوريات أوروبا في موسم 21-20



الشارقة - اميمة ياسر -

تصدر النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي التشكيل المثالي للنجوم الأفارقة فى الدوريات الأوروبية خلال الموسم المنقضى 2020 – 2021، والتى كشفت عنه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

واستعرضت المجلة الفرنسية الشهيرة، تشكيلا يضم أفضل 11 لاعبا من قارة أفريقيا تألقوا خلال موسم 2020 – 2021، فى الدوريات الأوروبية، وتواجد فى التشكيل النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول، بعد تقديمه موسما رائعا مع الريدز رغم تراجع نتائج الفريق، مسجلا 31 هدفا بجانب تقديمه 6 تمريرات حاسمة فى 51 مباراة بجميع المسابقات.

كما تواجد النجم الجزائرى رياض محرز، الذى قاد فريقه مانشستر سيتي لحصد لقب الدوري الإنجليزي بجانب كأس الرابطة الإنجليزية، كما وصل إلى نهائي دورى أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام تشيلسي بهدف نظيف، وضم التشكيل أيضا النجم المغربي أشرف حكيمي، الذى نجح فى قيادة إنتر ميلان لتحقق لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2010.



وجاء التشكيل لمثالى للنجوم الإفارقة فى أوروبا هذا الموسم كالتالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندى "تشيلسي"

الدفاع: أشرف حكيمي "إنتر ميلان" ، كاليدو كوليبالى "نابولى" ، إدموند تابسوبا "باير ليفركوزن" ، رينيلدو "ليل"

الوسط: أمادو هيدرا "لايبزيج" ، فرانك كيسي "ميلان" ، ايلاص بيبو "هوفنهايم"

الهجوم: محمد صلاح "ليفربول" ، رياض محرز "مانشستر سيتي" ، يوسف النصيرى "إشبيلية".