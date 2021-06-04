شوقي غريب: محمد صلاح لا يملك قرار الموافقة على الانضمام للمنتخب في أولمبياد طوكيو وحده

الشارقة - اميمة ياسر - أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن صلاح لا يملك قرار الموافقة على الانضمام للمنتخب في أولمبياد طوكيو وحده، مشددًا على أن الفريق يدخل الدورة الأولمبية بهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وأشار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إلى أن اختيار اللاعبين الثلاثة الكبار يُمثل "صداعاً" في رأسه ورأس الجهاز الفني.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أم بي سي مصر»: «نُعد فريقًا جيدًا ببرنامجًا جيدًا تأثر بسبب الكورونا ولكننا نسير في طريقنا، اختيار اللاعبين الثلاثة الكبار يُمثل "صداعاً" في رأسي ورأس الجهاز الفني».

وتابع: «أوصلنا للاعبين ضرورة اللعب على ميدالية وأن الفريق لا يمانع من الاستعانة من الخبرات التي تقوي أدائه، وفي عام 2012 حين وصلنا إلى أولمبياد لندن وهي أخر مشاركة لنا كان هناك استعانة بأبو تريكة، أحمد فتحي وعماد متعب وكانوا إضافة قوية وكلما زاد عدد اللاعبين المميزين تُصعب علينا الاختيارات».

وردّ غريب على ما يُثار عن ابتعاد فرص محمد صلاح للانضمام للمنتخب الأولمبي، بقوله: «هو اللاعب الوحيد الذي تم اختياره فعلاً، ودور صلاح في الموافقة ليس كبيرًا حتى لا نظلمه فهو لديه الرغبة، وليس هناك قرار نهائي بعد ولا استطع تحديد نسبة مشاركته فممكن الأمور تتغير في لحظة ولدينا حتى 30 يونيو».

وواصل: «لم نُقيد شيكابالا ليس تقليلاً منه فهو نجم كبير قدّم للزمالك ومصر وفي الوقت الذي كنا نختار كنا قد حددنا احتياجاتنا ولا أريد وضعه في المقارنة لأنه أعطى لمصر ونادي الزمالك كثيرًا».

وأتم: «كل الخيارات مفتوحة بناءً على الفريق لديّ وما هي احتياجاته وبناءً على الاحتياجات سأكون الفريق».